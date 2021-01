El Consell Esportiu gestiona el Circuit de Ciclisme

Jordi Guillem

15.01.2021 | 21:12

El Circuit Municipal de Ciclisme, un dels equipaments esportius més emblemàtics de la ciutat, situat al polígon de Santa Margarida, ha canviat de gestor. Des de la construcció de la pista, l'any 2003, la Penya Ciclista Nicky's s'encarregava de gestionar la instal·lació. Es van fer diverses concessions i la darrera va expirar a principis de l'any passat, coincidint amb l'aturada generalitzada condicionada per la pandèmia de la Covid-19. Després d'un període d'inactivitat, la regidoria d'Esports va iniciar les converses per a trobar una nova entitat que es fes càrrec de la instal·lació. La Nicky's no va estar interessada a continuar fent-se càrrec de l'equipament, mentre que el Terrassa Ciclisme Club tampoc no se'n va poder fer càrrec a causa de dificultats en la viabilitat econòmica de l'espai, segons expliquen fonts municipals.

Calia, per tant, trobar una solució de futur i es va acordar que fos el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT) qui agafés el relleu de la Nicky's. El Consell va començar a gestionar el circuit al mes de setembre i des del dia 1 de gener del 2021 és l'entitat responsable del circuit.

Adjudicació provisional

De totes maneres, fonts municipals adverteixen que aquesta adjudicació és encara provisional, ja que caldrà dur a terme, quan la pandèmia ho permeti, un concurs públic per tal de veure si hi ha alguna altra entitat interessada a fer-se'n càrrec.

El secretari tècnic del Consell Esportiu, Xavi Dobón, assenyala que han assumit aquesta funció amb la màxima il·lusió i amb la intenció que el circuit segueixi obert tant a les entitats que en són usuàries com a la ciutadania en general. "Se'ns ha adjudicat la gestió i la nostra voluntat és que res no canviï. El circuit ha de continuar sent un espai on els clubs locals de ciclisme puguin dur a terme les seves activitats i així s'està fent en aquests moments", assenyala.

Tot i les restriccions dictades per la Generalitat, el Circuit continua funcionant amb normalitat, tot i que s'ha hagut d'adaptar a les normes dictades per a la pràctica esportiva que no és de competició. S'hi observa el 50% de l'aforament i els ciclistes s'hi entrenen en grups de sis tal com assenyala la normativa. Es tracta d'un circuit de carretera de 1.225 metres de llarg per 5 metres d'amplada, amb un desnivell màxim del 5%.

Actualment són dues les entitats que s'exerciten de manera regular al circuit ubicat al polígon de Santa Margarida. Es tracta del Terrassa Ciclisme Club i de l'Escola de Ciclisme Vallès, una entitat dedicada al ciclisme formatiu.

Quan les condicions de la pandèmia ho permetin i es puguin tornar a dur a terme les activitats esportives escolars amb normalitat, el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa té la intenció d'utilitzar també el circuit per desenvolupar tasques de promoció de l'esport del ciclisme a la ciutat. "És un espai perfecte per a ensenyar els més petits i també perquè els més grans puguin competir, però tenim molt clar que les entitats que l'estaven utilitzant fins ara han de poder continuar desenvolupant les seves activitats", explica en aquest sentit Xavi Dobón.