El Circuit Municipal de Ciclisme, al polígon de Santa Margarida, es va inaugurar l'any 2003. Nebridi Aróztegui El Circuit Municipal de Ciclisme, al polígon de Santa Margarida, es va inaugurar l'any 2003.

El Consell Esportiu gestiona el Circuit de Ciclisme

Jordi Guillem

15.01.2021 | 21:12

El Circuit Municipal de Ciclisme, un dels equipaments esportius més emblemàtics de la ciutat, situat al polígon de Santa Margarida, ha canviat de gestor. Des de la construcció de la pista, l'any 2003, la Penya Ciclista Nicky's s'encarregava de gestionar la instal·lació. Es van fer diverses concessions i la darrera va expirar a principis de l'any passat, coincidint amb l'aturada generalitzada condicionada per la pandèmia de la Covid-19. Després d'un període d'inactivitat, la regidoria d'Esports va iniciar les converses per a trobar una nova entitat que es fes càrrec de la instal·lació. La Nicky's no va estar interessada a continuar fent-se càrrec de...