Vibliotec formarà els entrenadors del Jabac

Futbol

15.01.2021 | 19:46

El Jabac ha arribat a un acord amb l'empresa de formació esportiva Vibliotec, que a banda de convertir-se en soci de l'entitat, es dedicarà a formar els seus entrenadors en tots els àmbits. Carles Mota, president de la Unió de Futbol Base Jabac i Terrassa s'ha mostrat molt satisfet amb la signatura de l'acord. "Per a una entitat com la nostra, que té 500 nens i joves, l'acord suposa fer un pas endavant i també anar més enllà del que ara som com a club. Per la seva banda, Xavi Guilà, cofundador de Vibliotec, comenta: "A poc a poc anem guiant el nostre camí i obrint el coneixement i l'experiència de l'equip de Vibliotec als clubs. És un honor que un club on han crescut Xavi Hernández, Sergio Busquets, Víctor Sánchez o Riqui Puig sigui el primer a donar-nos la mà en aquest projecte". Tota la plantilla docent de Vibliotec, creada per Guilà i Lluís Casas, disposa d'àmplia experiència en disciplines esportives de referència.