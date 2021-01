Manel Sanz Alegre va presidir el Terrassa i el Club de Peses. TERRASSA FC Manel Sanz Alegre va presidir el Terrassa i el Club de Peses.

Futbol

Mor l'expresident Manel Sanz

14.01.2021 | 21:14

L'expresident del Terrrassa FC Manel Sanz Alegre ha mort als 91 anys d'edat. Va exercir com a màxim mandatari de l'entitat durant la temporada 1070-1971, tot i que quatre temporades abans ja havia format part de la junta directiva presidida per Francesc Tayó, en la qual desenvolupava les funcions de tresorer. Era el soci número 25 de l'entitat. Durant el seu mandat, Sanz va aconseguir reorganitzar el club i deixar-lo sense cap mena de deute. Sota el seu mandat, Jorge Solsona i Carlos Leblanc entrenaven l'equip. Entre els seus companys de junta directiva hi figuraven Tayó, López, Linares, Gunfaus, Cortés, Ricart, Ruiz, Jucato i Oliva. Nascut a Terrassa el dia 5 d'abril de l'any 1929, Sanz Alegre...