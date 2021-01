El davanter castellonenc de 27 anys Iván Agudo ja vesteix la samarreta del Terrassa. Juanma Medina / Terrassa FC El davanter castellonenc de 27 anys Iván Agudo ja vesteix la samarreta del Terrassa.

Futbol. Tercera divisió

Iván Agudo ja s'entrena

Jordi Guillem

14.01.2021 | 21:14

Tot i que el mercat d'hivern no es tanca fins al diumenge dia 31 d'aquest mes de gener, el Terrassa FC va certificar ahir el seu primer i segurament darrer moviment per tal de reforçar la plantilla. Es tracta de l'extrem dret castellonenc de 27 anys Iván Agudo, que procedeix del CD Izarra navarrès, un equip de la ciutat d'Estella que milita al grup segon de la Segona Divisió "B". Ha signat fins a final de temporada, amb una clàusula que li permetria seguir una temporada més. Iván Agudo és esquerrà, però on se sent més còmode és a l'extrem dret, jugant a cama canviada. També pot actuar a la mitjapunta i fins i tot com a extrem...