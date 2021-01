Espanya empata a dos gols amb Irlanda en el quart amistós

Hockey. Femení

15.01.2021 | 15:55

En el quart partit amistós entre les seleccions femenines d'Espanya i Irlanda celebrat avui al camp de Santomera (Múrcia) el resultat ha estat d'empat a dos gols. Després d'uns minuts de tempteig, les irlandeses es van posar per davant al final del primer període. Al segon, les noies que prepara Adrian Lock han aconseguit empatar gràcies a un llançament de penal-córner. L'autora del gol ha estat la jugadora del San Pablo Valdeluz Lara Pampín. En el tercer període, tots dos conjunts han seguit buscant la porteria contrària, però no hi ha hagut gols i s'ha entrat al quart període amb el partit empatat a un. Al darrer quart sí que es mouria de nou el marcador. Les vigents subcampiones mundials han marcat l'1 a 2 i ja al tram final de l'encontre, quan semblava que podia arribar la tercera derrota de la sèrie, ha arribat el definitiu empat. La migcampista terrassenca del Júnior Georgina Oliva ha aprofitat un stroke per anotar el definitiu marcador de 2 gols a 2. No hi ha hagut ja temps per a més.

Les seleccions d'Espanya i Irlanda disputaran diumenge a partir de les onze del matí el cinquè i darrer enfrontament amistós de la concentració de Santomera, una concentració que acabarà demà per al combinat que prepara Adrian Lock, on 11 de les 34 internacionals convocades són egarenques.