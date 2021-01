El Club Natació Terrassa acull l'Open Internacional Catalunya El Club Natació Terrassa acull l'Open Internacional Catalunya

Natació

14.01.2021 | 21:14

El Club Natació Terrassa acull fins diumenge l'Open Internacional Catalunya de natació, prova inclosa en la tercera edició del Grand Prix Open Natación de la Federación Española de Natación i també en el calendari de la FINA, que aplegarà a Terrassa un total de 535 nedadors. La competició se celebrarà amb totes les mesures de sanitat i protocols de seguretat anti-Covid elaborats per la Federació Catalana i, per tant, en format de competició bombolla. L'Open es nedarà pel sistema de contrarellotge i en tres blocs diaris de quatre proves per tal de seguir el protocol Covid i evitar l'aglomeració d'esportistes. Avui, els blocs de...