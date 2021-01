Mor als 91 anys l'expresident del Terrassa FC Manel Sanz Alegre

14.01.2021 | 16:45

L'expresident del Terrrassa FC Manel Sanz Alegre ha mort als 91 anys d'edat. Va exercir com a màxim mandatari de l'entitat durant la temporada 1070-1971, tot i que quatre temporades abans ja havia format part de la junta directiva presidida per Francesc Tayó, en la qual desenvolupava les funcions de tresorer. Era el soci número 25 de l'entitat. Durant el seu mandat, Sanz va aconseguir reorganitzar el club i deixar-lo sense cap mena de deute. Sota el seu mandat, Jorge Solsona i Carlos Leblanc entrenaven l'equip. Entre els seus companys de junta directiva hi figuraven Tayó, López, Linares, Gunfaus, Cortés, Ricart, Ruiz, Jucato i Oliva. Nascut a Terrassa el dia 5 d'abril de l'any 1929, Sanz Alegre va rebre fa uns mesos la consideració de soci d'honor per part de l'actual president del Terrassa FC Jordi Cuesta.

Sanz va ser sempre una persona molt vinculada a l'esport de la ciutat. L'any 1971 va esdevenir fundador del Club de Peses Terrassa. La seva passió per l'halterofília el va dur a presidir la Federació Catalana d'Halterofília entre els anys 1973 i 1976. Del 70 al 73 n'havia estat vicepresident. Entre els anys 1972 i 1974 va exercir com a vicepresident primer del Club Natació Terrassa, el principal club poliesportiu de la ciutat i el que té més socis. En el transcurs d'una quarantena d'any va ser soci i col·laborador de fins a vint-i-cinc entitats esportives i benèfiques de la ciutat de Terrassa. La seva passió per l'esport, a banda del futbol, el va dur a ser soci de gairebé la totalitat de clubs esportius de la ciutat.