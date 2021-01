El Cros Escolar, l'activitat més multitudinària que organitza el Consell, no es podrà celebrar. Alberto Tallón El Cros Escolar, l'activitat més multitudinària que organitza el Consell, no es podrà celebrar.

Tenallats per les restriccions

Jordi Guillem

12.01.2021 | 20:17

Les mesures anti-Covid dictades per la Generalitat han penalitzat greument el món de l'esport exceptuant les competicions d'àmbit estatal. La resta de clubs i entitats esportives es veuen gairebé impossibilitats per a entrenar. A banda de no poder competir, arran de les noves restriccions dictades la setmana passada, no es pot entrenar en instal·lacions cobertes. Si hi ha una franja més perjudicada que les altres és, però, l'esport escolar. Com a aglutinador de bona part de l'esport de base, el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT) es troba en una situació desesperada. El seu secretari tècnic, Xavi Dobón, entén que la Generalitat no...