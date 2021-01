Professores que no entenen res

13.01.2021 | 04:00

Carme Herencia, coordinadora de l'escola Joaquima Vedruna assenyala: "Tinc set nenes de segon "A" i dues de segon "B" que fan hip-hop. No són de la mateixa bombolla i no puc fer l'activitat. El que no faré és discriminar-les i deixar algunes sense entrenar". I afegeix: "Els nens que pertanyen a algun club sí que poden jugar i els altres no". Eugènia Manau, coordinadora d'esport de l'Institut Torre del Palau, tampoc no s'ho explica. "Tot això està desmotivant molt els nens. L'esport és segur. Des del març n'han fet i han estat molt responsables. No es mereixen això".