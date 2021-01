El punta Kilian celebra un gol contra la Pobla Mafumet. NEBRIDI ARÓZTEGUI El punta Kilian celebra un gol contra la Pobla Mafumet.

Kilian se'n va a l'Arosa gallec

12.01.2021 | 20:17

El davanter Kilian Villaverde ha rescindit per voluntat pròpia el contracte que el lligava amb el Terrassa FC i ha fitxat per l'Arosa gallec, un conjunt de la localitat pontevedresa de Villagarcía de Arousa que ocupa actualment la segona posició al subgrup "B" del grup primer de la Tercera Divisió. Kilian, de 22 anys, va arribar al Terrassa el 16 de juliol de l'any 2019 provinent del Vilassar de Mar. Actua a la banda esquerra de l'atac, tot i que pot fer-ho també per la dreta. El jugador ha decidit canviar d'aires per motius estrictament personals que res no tenen a veure amb el futbol. El Terrassa FC està molt a prop de tancar la incorporació d'un davanter que ocuparà la...