Els jugadors del San Cristóbal celebren el primer gol, anotat per Adri Rivas. Lluís Clotet Els jugadors del San Cristóbal celebren el primer gol, anotat per Adri Rivas.

Futbol. Tercera divisió

This is Ca n'Anglada

Josep Cadalso

11.01.2021 | 20:29

La redacció clara d'un llibre d'estil permet una interpretació col·lectiva eficaç sigui qui sigui qui fa la lectura. Això li passa al San Cristóbal, un equip amb una personalitat molt definida que ha anat esculpint amb els anys Oliver Ballabriga i on cadascú dels seus components sap el paper a interpretar i la forma de fer-ho. Això fa que malgrat que l'entrenador canviï les peces de l'engranatge quan ho considera oportú, com va fer aquest diumenge contra el Vilafranca (sis jugadors de l'onze inicial no havien estat titulars a la darrera jornada), el rendiment coral prevalgui per sobre dels noms propis. I en un equip de pressupost escàs i mercat reduït,...