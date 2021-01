Sergi Arranz, a la dreta, remata de cap en una acció ofensiva del Terrassa FC en el partit disputat aquest diumenge contra el Manresa. Lluís Clotet Sergi Arranz, a la dreta, remata de cap en una acció ofensiva del Terrassa FC en el partit disputat aquest diumenge contra el Manresa.

Futbol. Tercera divisió

S'encenen les alarmes

Josep Cadalso

11.01.2021 | 20:29

El debut d'un nou entrenador sempre genera interès per conèixer quines novetats aporta en un equip de futbol, si els canvis proposats tenen conseqüències positives en el col·lectiu i si les dinàmiques emocionals i de joc es veuen millorades. El de Juanjo García en el Terrassa FC, amb una derrota important contra el Manresa, no va tenir efectes a curt termini i caldrà donar marge de confiança per observar si els té en un futur no tan immediat, malgrat que en l'univers del futbol el que val i es valora és el present per sobre de qualsevol plantejament. El cert és que el nou Terrassa de Juanjo, encara traumatitzat per la sortida inesperada de Molist, va patir...