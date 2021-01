Pau Quemada, guanyador dels Premis Fosbury

Guardons

12.01.2021 | 22:26

El davanter internacional de l'equip de hockey del Club Egara Pau Quemada ha estat escollit per la revista Fosbury com el millor esportista català de l'any 2020 en la categoria masculina. Quemada es va proclamar al desembre campió de la Copa del Rei amb l'Egara. Va ser també el màxim golejador "ex aequo" i l'MVP de la final davant del Club de Campo. El terrassenc ha estat escollit d'entre 43 candidats gràcies als vots emesos per més de 60.000 internautes.

En categoria femenina, la guanyadora ha estat Victòria Díez, campiona de pilota valenciana. I pel que fa a l'actuació esportiva més destacada, s'ha imposat la nedadora mallorquina Catalina Corró. Els guardonats rebran els seus respectius trofeus en una gala que se celebrarà quan la pandèmia ho permeti.