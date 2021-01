El Jabac supera el líder a Tarragona Marc Elvira / Jabac El Jabac supera el líder a Tarragona

Futbol. Divisió d'Honor juvenil

El Jabac supera el líder a Tarragona

11.01.2021 | 20:29

En l'únic partit de la primera jornada de la segona volta que es va disputar en el seu subgrup, el Jabac va donar la gran sorpresa de la jornada en imposar-se per 1 a 3 a domicili al líder, un Gimnàstic de Tarragona que portava només una derrota i es manté primer amb un punt més que l'Ebro. Els terrassencs, per la seva banda, han passat de la vuitena a la sisena posició. S'han situat amb 12 punts i un balanç de tres victòries i tres empats. En un gran partit, els nois d'Àlex López manaven ja per 0 a 3 al descans. El capità Ramon Guitart, autor de dos gols, va inaugurar el marcador als cinc minuts. Calvo i de nou Guitart van signar el 0 a 3. Al segon...