Galeano, de la banqueta a la titularitat

12.01.2021 | 04:00

Una de les novetats en l'alineació del Terrassa FC va ser la presència de Fernando Galeano, menys present aquesta temporada en els plans de Xevi Molist. "Jo agraeixo a Molist el temps que hem estat junts, sempre he jugat amb ell excepte aquest any. Si l'entrenador nou m'ha donat aquesta confiança, intentaré assumir-la. Sempre he jugat molts minuts en tots els equips, però necessito confiança i minuts pel joc que tinc", va explicar en relació amb el seu paper. "Des del vestidor, només puc demanar una mica de paciència. Tenim molt marge de millora. El temps dirà si ha estat una decisió encertada." Galeano va admetre que la derrota amb el Manresa "és dura" tenint en compte l'objectiu del club. "Sabíem que teníem davant un rival molt exigent. Les dues parts les hem començat bé, però a mesura que passaven els minuts es notava que fa poc temps que estem amb l'entrenador. I al final el penal ha decidit un partit que era més d'empat."

Ferran Costa, entrenador del Manresa i ex segon entrenador del Terrassa FC, no va amagar la seva felicitat per una victòria de gran importància esportiva. "El Terrassa té jugadors de grandíssim nivell, però hem aconseguit portar la iniciativa, hem demostrat una gran personalitat. Aquest és un equip molt jove, però no traurem pit, perquè queda molt per fer."