"Els errors individuals ens penalitzen molt"

11.01.2021 | 20:29

Juanjo García es va estrenar a la banqueta del Terrassa FC amb una derrota. "El meu sentiment és de tristesa, perquè quan un comença una aventura està il·lusiona't al màxim", va explicar. "Però cal seguir treballant. Ens venia un rival molt ben treballat i el gol ha arribat d'una errada triple que el Manresa ha aprofitat molt bé. Hem de canviar coses i tornarem a treballar per guanyar el pròxim partit." Juanjo va parlar dels aspectes positius i negatius que havia vist. "He vist que els jugadors han corregut molt i que han intentat interpretar el joc com els hem explicat, malgrat que portem només dues setmanes de feina. Si alguna cosa no...