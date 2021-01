Ballabriga: "La primera volta, per sobre de les previsions"

12.01.2021 | 04:00

El vestidor del San Cristóbal va celebrar com es mereixia una victòria de la importància de l'obtinguda aquest diumenge i que situa els locals en una prometedora cinquena posició del seu grup. "El futbol és guanyar o perdre i estem en una dinàmica molt bona", va dir el tècnic local, Oliver Ballabriga. "El nostre nivell de competència és molt bo. En cinc partits a casa només ens han fet un gol i en atac sabem que cal aprofitar les ocasions que tenim." Ballabriga no va amagar la seva satisfacció pels 15 punts obtinguts a la primera volta. "Estem una mica per sobre del que preveiem. L'objectiu és arribar a l'últim partit amb opcions de ficar-nos entre els sis primers. Ja signem aquest escenari, perquè sabem que és molt difícil. Però tampoc mirem massa aquesta situació, perquè es tracta de preparar cada partit." Ballabriga va elogiar el paper de tots els seus jugadors. I va parlar del debut de Carles Segura a la porteria. "Estem parlant d'un jugador de primer any, que debutava i que ha demostrat una gran confiança." Sobre el partit, va dir que marcar abans del descans havia estat clau. "Empatar abans del descans ens ha donat confiança. I hem sortit a guanyar en la segona part."

Ivan Moreno, entrenador del Vilafranca, va admetre una baixada en el segon temps. "S'ha pecat d'ineficàcia, d'incapacitat, però no d'inconformisme. Marxar amb aquest resultat costa de pair, perquè la segona part ha estat molt fluixa."