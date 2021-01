Perillosa relliscada del Terrassa en el debut de Juanjo

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

10.01.2021 | 20:11

El Terrassa FC ha perdut aquest diumenge per 0 a 1 davant el Manresa en el debut de Juanjo García a la banqueta de l'equip egarenc. Aquest marcador té conseqüències pels egarencs, que es veuen superats pels manresans a la taula classificatòria i surten del grup d'ascens. Un gol de penal en el minut 77 ha decidit l'encontre en favor de l'equip dirigit per l'ex segon entrenador del Terrassa, Ferran Costa.

L'estrena del nou tècnic ha portat canvis en l'alineació del Terrassa, amb la presència inicial de Galeano i Albert López i la suplència d'Adri Lledó i Kilian. El joc de l'equip, en canvi, ha estat irregular i sense la suficient capacitat per superar un rival que en tot moment ha donat la cara al partit i ha volgut oferir una bona resposta futbolística. De fet, els manresans han estat qui millors oportunitats han creat al primer temps, equilibrat en molts aspectes, però amb millor capacitat ofensiva d'un Manresa que ha aprofitat algunes errades del Terrassa en pèrdues de pilota que l'han penalitzat greument. Noah, en el minut 12, i Uri Pérez, en el 14, han estat a punt d'inaugurar el marcador. Els egarencs han millorat la seva capacitat d'arribada en els darrers minuts del primer temps, amb una acció de Josu i una bona rematada de Jaume que ha rebutjat Marc Vito.

L'inici de la segona part ha mostrat un Terrassa molt intens en la pressió, que ha governat el partit millor i ha semblat trobar les solucions adequades per avançar-se en el marcador. Juanjo ha anat introduint canvis, donant entrada Kilian per Albert López, Adri per Àlex Fernàndez, Akito per Jaume i Akis per Arranz. Però aquesta millora no s'ha traduït en oportunitats, el nivell de joc ha decaigut i en el minut 77 un penal comès per Lucas Viña sobre Noah ha permès Izan Checa anotar l'únic gol de l'encontre. Poc després, el Manresa ha estat a punt d'augmentar la diferència amb una rematada al pal d'Aleix Díaz amb un Terrassa ja sense solucions.