Espanya cau per 9 gols a 8 amb Itàlia i no serà a la Superfinal

Waterpolo. World League

10.01.2021 | 19:44

Espanya no serà a la Superfinal de la World League. La selecció ha perdut avui per 9 gols a 8 a Debrecen (Hongria) davant del combinat italià, vigent campió del Món, en el duel per al tercer i quart lloc de la fase final de la divisió europea de la World League. Amb aquesta derrota, Espanya es queda fora de la Superfinal de la World League. El combinat de David Martín, que dissabte es va quedar molt a prop de jugar la final, compta a les seves files anb els terrassencs Álvaro Granados i Bernat Sanahuja i amb el jugador madrileny del CN Terrassa Alberto Barroso. El duel amb els italians ha estat intens i equilibrat.

El primer quart ha acabat amb empat a 2 gols, però el segon se l'han adjudicat els espanyols per 0 a 2. S'ha arribat al descans amb un prometedor 2 a 4 que els italians han igualat al tercer període (3-1). Amb el duel empatat a 5 s'ha entrat al quart decisiu. Quan faltaven dos minuts, els transalpins manaven per 9 a 7, però Blai Mallarach ha aprofitat una passada de Granados per a retallar distàncies. Els espanyols han disposat de la darrera acció per empatar el partit, però han errat. Sanahuja i Barroso han anotat un gol cadascun.