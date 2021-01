El terrassenc Xavi Arnau, a l'esquerra, signant el passat desembre el seu contracte a Tòquio. El terrassenc Xavi Arnau, a l'esquerra, signant el passat desembre el seu contracte a Tòquio.

Hockey. Internacional

Xavi Arnau assumeix el seu repte japonès

Jordi Guillem

08.01.2021 | 20:48

Als seus 47 anys, un dels jugadors més icònics i talentosos del hockey terrassenc, Xavi Arnau, viurà aquest estiu els seus quarts Jocs Olímpics, els primers com a seleccionador. Tot i haver estat vinculat en el passat amb la Federació Espanyola, Arnau acudirà a la cita olímpica com a tècnic de la selecció amfitriona femenina, el Japó. Es tracta d'un equip que ocupa actualment la tretzena posició del rànquing internacional femení, tot i haver mostrat una enorme progressió en els darrers anys. A mitjans del passat mes de desembre, el terrassenc es va desplaçar a Tòquio per a signar el seu contracte com a seleccionador...