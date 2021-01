Un partit transcendent contra el Manresa

08.01.2021 | 20:48

El Terrassa FC disputarà demà, a les cinc de la tarda, el seu primer partit de 2021. Serà contra el CE Manresa, una de les revelacions del campionat. I serà un partit de característiques molt especials per diferents motius. El més rellevant serà el debut a la banqueta egarenca de Juanjo García com a entrenador del conjunt terrassenc, substituint en aquesta funció el destituït Xevi Molist. El nou tècnic mostrarà el llibre d'estil que vol implantar en el Terrassa FC per retornar els egarencs a una posició preferent en el grup i en el conjunt de la categoria. En les files locals l'únic dubte és el del davanter japonès Akito, amb...