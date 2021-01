Futbol

09.01.2021 | 21:02

El defensa terrassenc Álex Jiménez, que milita en el juvenil del Cornellà, ha estat convocat per als dos pròxims compromisos de la selecció absoluta de República Dominicana. L'equip caribeny jugarà el dia 19 de gener contra Puerto Rico i el 25 de gener ho farà contra Sèrbia. Álex Jiménez, internacional dominicà amb les seleccions inferiors, havia estat ja convocat per una concentració amb l'equip absolut en el mes d'octubre, suspesa per la pandèmia del coronavirus.