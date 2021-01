El davanter del San Cristóbal Abde, superant a un rival. Lluís Clotet El davanter del San Cristóbal Abde, superant a un rival.

Futbol. Tercera Divisió

El CP San Cristóbal enceta l'any rebent el difícil Vilafranca

Jordi Guillem

08.01.2021 | 20:48

El San Cristóbal va tancar l'any 2020 oferint molt bones sensacions tot i perdre per 2 a 0 al camp del líder, l'Europa. Els homes d'Oliver Ballabriga encetaran el 2021 rebent demà a les dotze del migdia al municipal de Ca n'Anglada a un Vilafranca que ocupa la segona posició amb 18 punts, a tres de distància de l'Europa, que comença el 2021 com a líder. El de demà és el darrer partit de la primera volta per a un San Cristóbal que ocupa la setena posició amb el mateix nombre de victòries, empats i derrotes: tres. És el segon equip que menys gols ha marcat (només 6) però el quart millor en defensa. Ha encaixat només 7 gols,...