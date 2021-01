"Si anem tercers és que no som el millor equip" Alberto Tallón "Si anem tercers és que no som el millor equip"

Futbol. Tercera Divisió

"Si anem tercers és que no som el millor equip"

Josep Cadalso

08.01.2021 | 20:48

Juanjo García debuta demà a la banqueta del Terrassa FC en un important partit al Camp Olímpic contra el Manresa. El dia 29 de desembre es va confirmar el seu fitxatge per ocupar el lloc de Xevi Molist, destituït de forma inesperada després de la derrota al camp de la Montañesa. Amb Juanjo comença una nova etapa que té com a únic objectiu l'ascens de categoria. Quines sensacions personals té abans del primer partit com a entrenador del Terrassa? El que defineix millor el meu estat d'ànim és la Il·lusió. Quan afrontes un primer partit tens un neguit, que és molt maco, i que en el meu cas arriba després de dos anys sense entrenar....