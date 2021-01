Ferran Costa, a la dreta, amb Xevi Molist en la seva etapa al Terrassa FC. Juanma Medina / Terrassa FC Ferran Costa, a la dreta, amb Xevi Molist en la seva etapa al Terrassa FC.

Futbol. Tercera Divisió

El retorn de Ferran Costa

Josep Cadalso

07.01.2021 | 20:13

Terrassa FC i CE Manresa s'enfronten aquest diumenge al Camp Olímpic, a les cinc de la tarda, en un partit amb molts al·licients. No només per significar el debut de Juanjo García a la banqueta egarenca, sinó també per la importància dels tres punts en joc per a dos equips que es disputen la tercera plaça de la classificació, que dóna accés al grup d'ascens a la segona fase del campionat. El Terrassa és qui ocupa en aquests moments aquesta posició, però amb només un punt de diferència sobre el conjunt del Bages. Ferran Costa, un tècnic de només 26 anys, és l'entrenador del primer equip manresà, a...