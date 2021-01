El Jabac estrena l'any visitant dissabte el Nàstic, líder del grup

Futbol. Divisió d'Honor juvenil

08.01.2021 | 17:10

Dissabte a dos quarts de cinc de la tarda, el Jabac disputarà el seu primer partit de l'any 2021 i també el primer de la segona volta al camp del Gimnàstic de Tarragona. El matx de la primera volta se'l van endur els tarragonins per 2 a 3. Aquest partit de la segona volta no serà gens senzill per als terrassencs, ja que el Nàstic lidera la classificació amb 20 punts, mentre que el Jabac és avantpenúltim amb 9 punts, aconseguits gràcies a 2 victòries, 3 empats i 4 derrotes.