Espanya debuta derrotant per penals a Sèrbia (13-12)

Waterpolo. World League

08.01.2021 | 16:42

La selecció espanyola de waterpolo s'ha imposat avui a la localitat hongaresa de Debrecen a Sèrbia per penals (13-12) en el seu debut a la World League. El partit, intens i disputat, ha acabat amb empat a 8 gols i a la tanda de penals els homes de David Martín s'han imposat per 5 a 4, anotant tots els seus penals. Unai Aguirre ha aturat el primer llançament dels balcànics a la tanda, una aturada que ha resultat decisiva. Espanya ja havia derrotat els serbis el passat mes de març i el matx ha estat, per tant, amistós, tot i que molt disputat. Feia deu mesos que la selecció espanyola no competia. En formen part els egarencs Álvaro Granados (CN Atlètic Barceloneta) i Bernat Sanahuja (CN Sabadell), així com el jugador del CN Terrassa Alberto Barroso. Espanya disputarà dissabte a les vuit del vespre al guanyador del França - Grècia. Els de Martín confien a ser a la final de diumenge a la mateixa hora. Els partits de la selecció espodran seguir en directe pel canal Teledeporte.