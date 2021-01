La UFEC diu que l'esport és essencial

07.01.2021 | 04:00

La UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) ha emès un comunicat on recorda que l'esport és "part de la solució" i no del problema i assenyala que es tracta d'un "servei essencial" que "incideix directament en la millora de la salut, en l'educació, la formació i la inclusió social". La UFEC recorda que l'esport representa el 2,1 del PIB català i ocupa més de 800.000 treballadors. Explica que els clubs treballen des de fa mesos perquè la pràctica esportiva sigui segura. I cita dades del Ministeri de Sanitat, que ha detectat "només 59 casos de contagis en les últimes setmanes en tot l'Estat. Des de l'inici de la pandèmia, l'esport suposa només el 0,27% de contagis". I recorda que, ara per ara, la supervivència del sector està en perill.