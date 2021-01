Samu Zapico, operat d'una fractura a l'escafoide

Futbol. Tercera Divisió

07.01.2021 | 18:06

El Centre Parroquial San Cristóbal no podrà comptar en les pròximes setmanes amb el concurs del porter Samu Zapico, que ha estat operat d'una fractura a l'escafoide de la mà esquerra. Zapico arrossegava molèsties i finalment ha passat pel quiròfan per resoldre aquesta lesió. El porter egarenc ha iniciat ja el període de recuperació i la seva baixa podria allargar-se per un període aproximat d'un mes i mig.

Aquesta baixa farà canviar els plans d'Oliver Ballabriga amb relació a la porteria, ja que Zapico havia ocupat aquesta demarcació amb força èxit des de l'inici de la temporada. La seva absència donarà l'oportunitat de tenir participació a Carles Segura, que fins ara havia tingut el paper de suplent.

A més, Ballabriga ha incorporat als entrenaments el porter del juvenil del Jabac, que és filial del San Cristóbal, Pol Celaya per tenir coberta la porteria de cara als pròxims compromisos de Lliga.