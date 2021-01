El bàsquet és un dels esports que es veurà més afectat per les noves directrius del Govern. Alberto Tallón El bàsquet és un dels esports que es veurà més afectat per les noves directrius del Govern.

Poliesportiu

Els esports de sala, contra les restriccions

Jordi Guillem

05.01.2021 | 18:50

Els equipaments esportius d'interior hauran de tancar des d'avui i fins, com a mínim, diumenge 17. Les noves restriccions dictades per la Generalitat estrenyen més el cinturó sobre l'esport no professional o d'àmbit no estatal, fonamentalment les disciplines que es practiquen en pavellons, com bàsquet, handbol, futbol sala, hockey patins o boxa. Els clubs locals es veuran afectats per unes mesures que tenen data d'inici però no de final. Presidents i directors esportius de diferents clubs lamenten les noves restriccions i denuncien la diferència de tracte que reben. Alguns, fins i tot consideren un greuge comparatiu la realitat que es viu a Catalunya amb relació a altres autonomies....