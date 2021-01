Futbol

06.01.2021 | 15:00

La jugadora terrassenca del FC Barcelona Vicky Losada, no podrà disputar aquest dimecres el derbi català femení entre el Barça i l'Espanyol, que es jugarà al Camp Nou, després d'haver donat positiu per coronavirus. El club blaugrana ha informat dels positius de Losada i Bruna Vilamala. Les dues jugadores presenten una simptomatologia lleu i estan aïllades al seu domicili, on compliran la quarantena marcada per les autoritats sanitàries.