El futur immediat es decideix a casa

05.01.2021 | 04:00

Terrassa FC i San Cristóbal tenen la possibilitat de consolidar les seves aspiracions esportives si mostren regularitat en els seus pròxims partits com a locals. Els dos equips disputaran tres dels seus quatre pròxims partits a casa. Pel que fa al Terrassa, després de l'important encontre d'aquest diumenge contra el Manresa, tornarà a rebre a l'Olímpic el Valls, per viatjar després a Castelldefels i jugar com a local contra l'Igualada. El San Cristóbal, per la seva banda, rep ara de forma consecutiva Vilafranca i Pobla de Mafumet, per visitar després el camp de la Montañesa i enfrontar-se el Manresa al camp municipal de Ca n'Anglada.