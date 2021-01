"Juanjo té una idea futbolística semblant a la de Molist"

Futbol. Tercera Divisió

30.12.2020 | 20:44

Si hi ha un jugador a la plantilla del Terrassa FC que coneix bé Juanjo García, nou entrenador del primer equip, és Josu Rodríguez. Va estar a les seves ordres com a jugador del Júpiter una temporada. I durant quatre anys van treballar plegats, Juanjo com a director esportiu del club barceloní i Josu com a coordinador de futbol-7 de l'entitat gris-i-grana.

"És un entrenador amb les idees molt clares", diu Josu en relació amb el nou inquilí de la banqueta egarenca. "Li agrada el futbol associatiu, tenir la pilota, pressionar la sortida del rival per recuperar la possessió al més aviat possible. I generar moltes situacions de gol en l'àrea contrària."

Josu confirma que estem parlant d'un entrenador amb un nivell d'exigència molt alt sobre els jugadors. "Ho demostra en els partits i en els entrenaments. Sempre demana el màxim. I si algú no treballa com ell vol no té problema en fer-li saber. És un entrenador proper al jugador, però també molt exigent."

Virtuts

El jugador del Terrassa FC troba semblances entre Molist i Juanjo García. "Hi ha un aspecte comú en els dos i és que estem parlant de dos malalts del futbol. Juanjo, com feia Xevi, estudia els rivals fins al mínim detall per dotar el seu equip de totes les eines per aconseguir la victòria." I sense valorar un canvi que admet que "va ser una sorpresa, no ho negaré", explica que la plantilla pot assimilar bé els nous conceptes, ja que el llibre d'estil del nou entrenador té moltes similituds amb el de l'anterior. "Estem parlant d'una proposta i d'unes idees semblant. Juanjo segur que donarà el seu toc personal, com ho ha fet en tots els equips en què ha treballat fins al moment, però el canvi quan a estil no serà brusc i això pot ser beneficiós per l'equip."