Futbol. Tercera Divisió

"Juanjo té una idea futbolística semblant a la de Molist"

30.12.2020 | 20:44

Si hi ha un jugador a la plantilla del Terrassa FC que coneix bé Juanjo García, nou entrenador del primer equip, és Josu Rodríguez. Va estar a les seves ordres com a jugador del Júpiter una temporada. I durant quatre anys van treballar plegats, Juanjo com a director esportiu del club barceloní i Josu com a coordinador de futbol-7 de l'entitat gris-i-grana. "És un entrenador amb les idees molt clares", diu Josu en relació amb el nou inquilí de la banqueta egarenca. "Li agrada el futbol associatiu, tenir la pilota, pressionar la sortida del rival per recuperar la possessió al més aviat possible. I generar moltes situacions de gol en l'àrea...