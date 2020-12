El barceloní de 48 anys Juanjo García va ser presentat ahir com a nou tècnic del Terrassa FC. Alberto Tallón El barceloní de 48 anys Juanjo García va ser presentat ahir com a nou tècnic del Terrassa FC.

Futbol. Tercera Divisió

Juanjo García accepta el repte

Josep Cadalso

29.12.2020 | 20:37

Juanjo García Yepes va viure ahir la seva primera jornada com a entrenador del primer equip del Terrassa FC, càrrec en el qual succeeix Xevi Molist, destituït el dilluns per la comissió esportiva de l'entitat egarenca. A primera hora de la tarda el club va fer oficial el fitxatge que va avançar Diari de Terrassa el dilluns i poques hores després ja trepitjava el Camp Olímpic per mantenir les primeres reunions amb el director esportiu, Miquel Ezequiel, i el president, Jordi Cuesta, i dirigir la seva primera sessió d'entrenament amb una plantilla encara sorpresa pels esdeveniments que s'han anat produint en els darrers dies. "Aquest estadi em sembla impressionant. Arribo a un gran...