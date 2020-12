Carboners diu que no va malmetre la gespa de Can Jofresa

Rugbi

30.12.2020 | 22:46

El club de rugbi Carboners de Terrassa s'ha defensat de les acusacions de mal ús del camp de gespa de les pistes d'atletisme de Can Jofresa, realitzades per la UA Terrassa per explicar el pèssim estat d'aquesta instal·lació fa unes setmanes. L'entitat de rugbi ha emès un comunicat en el qual qualifiquen les acusacions d'incorrectes i que afecten greument el nom i la bona imatge del club. Al respecte, destaca que dos dies després de les manifestacions de la UA Terrassa van mantenir una reunió les dues entitats usuàries de Can Jofresa (UAT i Carboners) amb l'ajuntament per aclarir la situació. "Durant aquesta reunió es va comprovar que les declaracions emeses per la UAT no s'ajustaven als fets", senyala el comunicat de Carboners.

Carboners destaca que "la gespa de Can Jofresa és inestable, precària i de difícil manteniment, no per la pràctica del nostre esport, sinó pel substrat argilós del camp que no permet el creixement adequat de l'herba." Afegeix el comunicat que els entrenaments del club compten amb l'autorització del Servei d'Esports de l'Ajuntament. "El dissabte 19 de desembre teníem reserva de camp confirmada per escrit de 10.00 a 13.00 hores. Per altra banda, mentre duri el toc de queda, el nostre horari d'entrenament dels dilluns és de les 19.50 a les 20.50. Per tant, en cap moment ocupem el camp fora d'hores concertades", com havien estat acusats. "Desitgem aclarir que l'entrenament del dissabte 19 de desembre va respectar les condicions expresses dels responsables de les instal·lacions que ens van donar el seu vistiplau, després de comprovar l'estat del camp."

El club de rugbi insisteix en el seu respecte a les directrius municipals, es mostra obert al diàleg amb les entitats amb qui comparteix la zona esportiva de Can Jofresa i expressa el desig que en 2021 pugui ja utilitzar les noves instal·lacions del camp de rugbi i futbol de Les Fonts.