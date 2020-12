El Terrassa FC fa fora Molist

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

28.12.2020 | 20:29

El Terrassa FC va destituir ahir Xevi Molist com a entrenador de la primera plantilla. Ho va fer en el Dia dels Sants Innocents, una coincidència que va fer que en molts sectors s'acollís inicialment la notícia com una broma pròpia de la jornada donat que amb el Terrassa en posició de disputar la segona fase en el grup d'ascens era imprevisible un gir de guió com aquest. Però no es va tractar de cap innocentada. La trajectòria de l'equip en les darreres jornades, culminada amb la derrota al camp de la Montañesa (cuer del grup) va portar la comissió esportiva a prendre la decisió que al matí d'ahir dilluns li va ser traslladada al tècnic pel director esportiu de l'entitat, Miquel Ezequiel. Molist ja no va dirigir l'entrenament previst al vespre i que suposava la tornada a la feina després de la darrera jornada. Joanjo García, exentrenador de Badalona i Júpiter, serà el seu substitut a la banqueta egarenca. Previsiblement, avui dirigirà el seu primer entrenament al Camp Olímpic.

Malgrat que el relleu a la banqueta es va executar ahir, la decisió del club estava presa des de la derrota a Nou Barris. El mateix president havia verbalitzat la seva preocupació per la trajectòria de l'equip, malgrat que el càrrec de l'entrenador no semblava en perill. Però la comissió esportiva que formen el mateix Jordi Cuesta amb el director esportiu, Miquel Ezequiel, el vicepresident, Antonio García, i l'inversor grec Constantinos Tsakiris, va decidir el relleu tècnic i congelar la publicitat del mateix fins després de Nadal. "Ha estat una decisió basada només en criteris esportius. L'assumeixo al cent per cent i estic convençut del que hem fet", va justificar el director esportiu, Miquel Ezequiel, la radical mesura. "Si s'havia de fer era ara, quan encara som a temps de rectificar. No ha estat una decisió fàcil, perquè Molist és un gran treballador, una gran persona i amic meu. Però penso que l'equip no jugava a res actualment, s'han fet uns partits molt dolents i els resultats no eren els esperats. Entenc que existeix un cansament i és bo que vingui algú amb nous mètodes i doni una empenta a l'equip. Quan parlo de cansament em refereixo que les seves idees futbolístiques no arribaven a la plantilla."

Ezequiel ha recordat que el Terrassa ha signat una estadística molt dolenta en les darreres jornades. "La classificació et posa on mereixes. I un equip com el Terrassa no pot fer els números de les darreres setmanes. Ens falta futbol."

Una decisió de risc

El president, Jordi Cuesta, ha admès que es tracta d'una decisió de risc. "La trajectòria era negativa i l'equip no estava jugant bé", ha manifestat. "Ara encara som a temps de canviar la dinàmica. Pensem que l'arribada d'un nou entrenador pot significar un revulsiu per revertir la situació. El director esportiu és qui ha defensat aquest canvi i tots els components de la comissió esportiva hem estat d'acord."

Cuesta ha afegit que les darreres derrotes a Vilafranca i amb la Montañesa van encendre les alarmes. "L'equip ha jugat molt malament contra rivals que ens han superat en intensitat. La situació era preocupant en una temporada molt important en la que ens juguem molt i en la que no podem fallar després de fer una gran inversió".