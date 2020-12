Xevi Molist ha estat rellevat a la banqueta del Terrassa FC en un moment inesperat. Nebridi Aróztegui Xevi Molist ha estat rellevat a la banqueta del Terrassa FC en un moment inesperat.

Futbol. Tercera Divisió

El Terrassa FC fa fora Molist

Josep Cadalso

28.12.2020 | 20:29

El Terrassa FC va destituir ahir Xevi Molist com a entrenador de la primera plantilla. Ho va fer en el Dia dels Sants Innocents, una coincidència que va fer que en molts sectors s'acollís inicialment la notícia com una broma pròpia de la jornada donat que amb el Terrassa en posició de disputar la segona fase en el grup d'ascens era imprevisible un gir de guió com aquest. Però no es va tractar de cap innocentada. La trajectòria de l'equip en les darreres jornades, culminada amb la derrota al camp de la Montañesa (cuer del grup) va portar la comissió esportiva a prendre la decisió que al matí d'ahir dilluns li va ser traslladada al tècnic pel director...