La selecció femenina jugarà cinc amistosos amb Irlanda a Santomera

Hockey

29.12.2020 | 18:12

Entre els dies 8 i 18 de gener, la selecció espanyola femenina de hockey realitzarà la seva primera concentració d'un any en el qual haurà d'afrontar l'Europeu i els Jocs Olímpics. El seleccionador Adrian Lock ha convocat 34 jugadores, 11 d'elles terrassenques per a dur a terme a Santomera, a 13 quilòmetres de Múrcia, una concentració en què jugarà cinc partits amistosos no oficials en set dies davant de la selecció irlandersa, vuitena potència mundial just per sota d'Espanya. Els partits es jugaran els dies 10, 12, 13, 15 i 17 de gener. Onze de les 34 jugadores convocades són terrassenques. Es tracta de Berta Bonastre, Carola Salvatella i Maria Tost (Club Egara); Clara Ycart i Júlia Pons (CD Terrassa); Marta Grau, Georgina Oliva, Carlota Petchamé i Júlia Strappato (Júnior); Marta Segú (RC Polo); i Clara Badia (Mannheimer).