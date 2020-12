El primer entrenament de Juanjo García al Terrassa FC

Futbol. Tercera Divisió

30.12.2020 | 00:03

Juanjo García, nou entrenador del Terrassa FC, ha dirigit aquest dimarts el seu primer entrenament com a màxim responsable del primer equip egarenc. Juanjo substitueix Xevi Molist a la banqueta, després del relleu decidit pel consell d'administració aquest dilluns. Juanjo García ha començat a preparar el seu debut, que es produirà el 10 de gener contra el Manresa al Camp Olímpic. El nou tècnic arriba amb un segon entrenador que serà anunciat aviat i amb el psicòleg Yago Fernández. Amb Molist marxa també el segon entrenador fins ara, Albert González.

Malgrat el seu fitxatge pel Terrassa, Juanjo Garcia seguirà vinculat al Badalona, on exerceix com a director esportiu del futbol base. El tècnic ha manifestat que apostarà per un futbol ofensiu i admet que l'objectiu és l'ascens de categoria. Durant la seva trajectòria va entrenar vuit temporades el Júpiter i també en un exercici el primer equip del Badalona a Segona "B".