Molist diu que els responsables del club no s'han acomiadat d'ell

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

29.12.2020 | 16:07

L'exentrenador del Terrassa FC, Xevi Molist, ha dirigit una carta a l'afició del Terrassa FC en la que dóna les gràcies pel suport en aquesta darrera etapa com a entrenador del primer equip egarenc. Molist va ser destituït del seu càrrec el dilluns en considerar el club que l'equip no estava obtenint els resultats esportius demandats. El tècnic agraeix en el seu comunicat la possibilitat d'entrenar "un equip que porto al cor" després de set temporades vinculat en tres etapes, dues com a jugador i una com a entrenador. "Això fa que li tingui una estima molt especial al club i a la ciutat", diu.

Molist parla en la carta de la forma en què s'hi ha produït el seu comiat. "M'agradarà més o menys la destitució, serà més o menys justa, però el temps i les formes crec que no han estat a l'altura d'un club com aquest. Crec que he demostrat una implicació enorme en el dia a dia del club en tots els aspectes. I el mínim que esperava és que les persones que estan al capdavant estiguessin ahir. Ni una trucada, ni missatge ni res de res a hores d'ara, per això me'n vaig trist i dolgut."

Molist afegeix que espera que "el meu Terrassa algun dia torni a la categoria que es mereix, sobretot per Pepe i per una afició que porta molt temps patint i que en aquest temps s'havia tornat a il·lusionar amb el que s'estava fent." Finalment, el tècnic dóna les gràcies als components del seu cos tècnic i als membres de la plantilla "per l'esforç que han fet i, sobretot, agrair-los els grans moments viscuts en el dia a dia i en els partits."