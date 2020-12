Joanjo García afronta el repte d'aconseguir l'ascens

Futbol. Tercera Divisió

28.12.2020 | 20:29

Joan Josep García Yepes és la persona escollida pel consell d'administració del Terrassa FC per ocupar el càrrec d'entrenador del primer equip fins a final d'aquesta temporada. És possible que avui mateix dirigeixi el primer entrenament dels jugadors egarencs al Camp Olímpic, després d'anunciar-se la destitució de Xevi Molist ahir mateix. Malgrat que el club no havia fet oficial el fitxatge a darrera hora de la tarda d'ahir, és previsible que compleixi aquest formulisme de forma immediata. Els termes de l'acord entre ambdues parts estan resolts perquè arribi a la banqueta egarenca amb el propòsit de conduir l'equip terrassista a l'ascens de categoria.

La trajectòria de Joanjo García, nascut a Barcelona el 10 de marcç del 1972, ha estat molt lligada al Júpiter. En aquest club va desenvolupar una llarga trajectòria en la qual va dirigir el primer equip per un període de vuit temporades, a més de desenvolupar també la tasca de director esportiu. Abans, havia dirigit el Pubilla Casas i havia treballat en el futbol formatiu de clubs com la Gramenet i la Damm. També ha estat vinculat al FC Barcelona Escola.

El 2018 va iniciar una nova etapa al futbol formatiu del Badalona. I va ser en aquest període quan li va arribar l'oportunitat d'entrenar a Segona Divisió "B". Joanjo García va ocupar el càrrec d'entrenador del primer equip badaloní substituint Ramon Maria Calderé. I la seva feina a la temporada 18-19 va resultar molt positiva, amb un balanç de 8 victòries, 7 empats i només una derrota que van conduir el Badalona a la permanència a la categoria. Malgrat aquest bon balanç, no va continuar a la primera plantilla i va continuar treballant al club com a responsable del futbol base.

Nova etapa

L'oferta del Terrassa FC permetrà Joanjo Garcia tornar a la banqueta d'un equip de la Tercera Divisió i amb aspiracions de fer el salt. El futur entrenador del Terrassa FC és considerat un tècnic exigent amb els seus futbolistes i que sap treure el màxim profit del potencial dels seus equips.

Malgrat que fins ara estava vinculat al Badalona com a director esportiu del seu futbol base, sembla que disposava d'una opció de sortida en el cas de rebre una oferta d'algun club de Segona "B" o Tercera Divisió, circumstància que s'ha produït ara amb la proposta del Terrassa FC.