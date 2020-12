Joanjo Garcia, en la seva etapa al Badalona. CF Badalona Joanjo Garcia, en la seva etapa al Badalona.

Futbol. Tercera Divisió

Joanjo García afronta el repte d'aconseguir l'ascens

28.12.2020 | 20:29

Joan Josep García Yepes és la persona escollida pel consell d'administració del Terrassa FC per ocupar el càrrec d'entrenador del primer equip fins a final d'aquesta temporada. És possible que avui mateix dirigeixi el primer entrenament dels jugadors egarencs al Camp Olímpic, després d'anunciar-se la destitució de Xevi Molist ahir mateix. Malgrat que el club no havia fet oficial el fitxatge a darrera hora de la tarda d'ahir, és previsible que compleixi aquest formulisme de forma immediata. Els termes de l'acord entre ambdues parts estan resolts perquè arribi a la banqueta egarenca amb el propòsit de conduir l'equip terrassista a l'ascens de categoria. La...