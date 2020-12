El futbol territorial no es reprendrà el 9 de gener

Futbol

29.12.2020 | 16:21

La Federació Catalana de Futbol ha anunciat de forma oficial que les competicions territorials i formatives de futbol i futbol sala no es reprendran el cap de setmana del 9 i 10 de gener, com tenia intenció de fer-ho aquest organisme. El motiu és la continuïtat de les mesures de control de la pandèmia que són vigents i que impossibiliten la posada en marxa de les competicions. "No es donen les condicions necessàries per a la represa dels campionats, alhora que no permet garantir el temps mínim indispensable per a la preparació adequada d'aquestes competicions", ha dit la Federació en un comunicat.

En aquesta oportunitat no s'ha fixat una nova data per començar els campionats, que queden a l'espera de l'evolució de les mesures dels organismes oficials.