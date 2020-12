Molist: "No em val l'argument dels mals resultats"

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

29.12.2020 | 09:18

Xevi Molist es va despertar ahir amb la citació per part del director esportiu del Terrassa FC, Miquel Ezequiel, per a una reunió al Camp Olímpic. El tècnic es va desplaçar al recinte esportiu convençut que li comunicarien el seu acomiadament com a entrenador del primer equip. "En els últims dies havia tingut sensacions i percepcions que no m'havien agradat. I sospitava que em farien fora", va explicar ahir. "Miquel Ezequiel em va parlar dels resultats com a argument per prendre aquesta decisió. Però a mi aquest argument no em serveix. Perquè l'equip està en situació de lluitar per tot i preparat per optar a l'ascens. Els jugadors m'han fet arribar la seva sorpresa i la seva solidaritat. Imagino que serà per alguna raó."

La derrota al camp de la Montañesa ha precipitat els esdeveniments en un escenari inesperat. Un resultat que, a més, es va produir després del gran partit de Copa del Rei contra el València. "No han volgut tenir paciència. I els canvis no sempre són bons", ha dit el fins ara tècnic terrassista. "Tenim els mateixos punts que l'any passat a hores d'ara i, per tant, molt marge de millora."

Una muntanya russa

Molist considera que les urgències històriques que arrossega el Terrassa no són bones per poder executar un projecte. "El club és com una muntanya russa. Passem de ser el millor equip a ser el pitjor i així és impossible tenir estabilitat. Hi ha molta pressa per pujar. Tots sabem que aquest és l'objectiu, però no es puja al mes de desembre."

El tècnic, que va explicar que no havia parlat amb el president, també va voler recordar que han existit algunes diferències a l'hora de la planificació de la plantilla d'aquesta temporada en què l'ascens és l'objectiu innegociable. "Aquesta temporada s'ha empitjorat la plantilla. Tenim un millor onze inicial, però hem perdut en el sentit col·lectiu." En aquesta direcció, subratlla que només té paraules d'elogi cap als jugadors joves que s'han incorporat a l'equip. "No és el mateix tenir a la banqueta un futbolista que ha disputat dos-cents partits a Tercera Divisió que un altre amb una experiència molt menor. Això fa que no puguis exigir el mateix que en una altra situació. Penso que aquest any havíem perdut en aquest sentit. Jo vaig demanar la renovació de determinats jugadors que ens podrien fer més forts i el club va decidir fer una altra aposta."

Entre Lliga i "play off", Xevi Molist ha dirigit el primer equip del Terrassa FC en un total de 38 partits, amb un balanç de 21 victòries, 11 empats i 6 derrotes. El seu equip ha marcat un total de 58 gols i ha rebut 24.