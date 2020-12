Futbol. Tercera Divisió

Molist: "No em val l'argument dels mals resultats"

Josep Cadalso

28.12.2020 | 20:29

Xevi Molist es va despertar ahir amb la citació per part del director esportiu del Terrassa FC, Miquel Ezequiel, per a una reunió al Camp Olímpic. El tècnic es va desplaçar al recinte esportiu convençut que li comunicarien el seu acomiadament com a entrenador del primer equip. "En els últims dies havia tingut sensacions i percepcions que no m'havien agradat. I sospitava que em farien fora", va explicar ahir. "Miquel Ezequiel em va parlar dels resultats com a argument per prendre aquesta decisió. Però a mi aquest argument no em serveix. Perquè l'equip està en situació de lluitar per tot i preparat per optar a l'ascens. Els jugadors m'han fet...