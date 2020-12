Bea Ortiz marca dos gols en la victòria d'Espanya

Waterpolo

29.12.2020 | 23:53

La selecció espanyola femenina de waterpolo ha derrotat aquest dimarts per 15 a 12 Grècia en un partit amistós disputat a Málaga, el primer que disputava el conjunt dirigit per Miki Oca després d'onze mesos a causa de la pandèmia. La selecció ha celebrat un stage de preparació a la ciutat andalusa durant aquests darrers dies com a preparació per als Jocs Olímpics. El CN Terrassa ha estat representat amb quatre jugadores: Pili Peña, Bea Ortiz, Paula Leitón i Paula Camus. En aquest encontre cal destacar l'aportació de la rubinenca Bea Ortiz, que ha marcat dos gols. La primera part ha finalitzat amb un marcador de 6 a 5. Espanya ha arrodonit la victòria amb dos parcials de 3-3 i 6-4.