Xevi Molist destituït com a entrenador del Terrassa

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

28.12.2020 | 16:09

Xevi Molist ha estat destituït com a entrenador del Terrassa FC. El club egarenc ha pres aquesta decisió considerant que la línia del primer equip en les darreres setmanes no era l'esperada. La derrota en el camp de la Montañesa ha estat la raó final que ha comportat la decisió dels màxims responsables del club egarenc. Molist ha estat citat aquest matí pel director esportiu del club, Miquel Ezequiel, que ha estat qui li ha comunicat la decisió. Molist ha admès la seva sorpresa, malgrat que ha reconegut que en els darrers dies les seves sensacions apuntaven a aquest camí. "A mi no em val que em parlin dels resultats com a excusa", ha comentat el fins ara entrenador egarenc. "L'equip està en situació de lluitar per tot i preparar per optar a l'ascens. Fins i tot els jugadors estan sorpresos del que ha passat."

De moment no hi ha encara substitut per rellevar el tècnic, que ha complert una temporada i mitja a la banqueta egarenca. El Terrassa ocupa actualment el tercer lloc del seu grup a manca d'una jornada per la conclusió de la primera volta de la primera fase.