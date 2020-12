Pau Quemada, Bea Ortiz, Sarai Gascón i Montse Alcoba opten als Premis Fosbury

Guardons

28.12.2020 | 20:04

S'han posat en marxa les votacions per a condedir els premis de la tercera edició dels Premis Fosbury. Els lectors d'aquesta revista poliesportiva hauran d'escollir vuit finalistes en la categoria masculina i vuit en la femenina d'entre un total de 43 candidats en cadascuna d'elles. Quatre esportistes locals aspiren a passar a la següent ronda en aquests premis que es concedeixen per votació popular. En categoria masculina, un dels aspirants és el jugador internacional de hockey del Club Egara Pau Quemada, que el dia 13 de desembre es va proclamar campió de la Copa del Rei amb el conjunt del Pla del Bon Aire a València, essent considerat també com el millor jugador de la final i un dels dos màxims golejadors del torneig. Pel que fa a la categoria femenina hi ha tres aspirants locals: Bea Ortiz, Sarai Gascón i Montse Alcoba. La waterpolista internacional rubinenca del CN Terrassa es va proclamar campiona d'Europa de seleccions i va ser escollida millor jugadora del torneig. En l'àmbit paralímpic, la nadadora Sarai Gascón es va adjudicar dues proves a les World Series de Berlín i dues més al Trofeu Internacional Castalia celebrat aquest desembre a Castelló. Per la seva banda, l'aixecadora del Club de Peses Terrassa Montse Alcoba es va proclamar campiona d'Espanya d'halterofília paralímpica en la categoria de 79 quilos, signant un rècord d'Espanya de 98 quilos. Va ser també quarta a la Copa del Món de Manchester.